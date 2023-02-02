ЦАХАЛ ответил сектору Газа на ракетную атаку

2 фев. 6:28

Минувшей ночью Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла массированные авиаудары по территории сектора Газа в ответ на запуск ракеты по Израилю, совершенный днем ранее.

Израильские истребители атаковали химическое производство, выпускающее топливо для ракет террористической организации ХАМАС, и производство оружия, расположенное в центре сектора Газа.

ЦАХАЛ наносит удары по Газе. Они наносятся по производящим ракеты и оружие объектам ХАМАС, говорится на странице израильской армии в Twitter, передает ТАСС.

Атака ВВС Израиля – это ответ на пуск ракеты, перехваченной системами ПВО, с территории сектора Газа на территорию Израиля, - сообщили в армии, возложив всю ответственность за эскалацию конфликта на радикальное палестинское движение.

Как сообщал "Вестник Кавказа", в минувшее воскресенье глава МИД России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с израильским и палестинским коллегами Эли Коэном и Риядом аль-Малики, призвав их избегать эскалации.