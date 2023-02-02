Швейцария решила пересмотреть свои отношения с Россией

2 фев. 2:40

Швейцария намерена пересмотреть отношения с РФ и укрепить сотрудничество с ЕС и НАТО.

Швейцария приняла решение пересмотреть свои отношения с Россией в рамках следующей внешнеполитической стратегии. Об этом сказано в отчете министерства иностранных дел страны о внешней политике за 2022 год.

В документе также подчеркивается, что Швейцария планирует укрепить сотрудничество с Европейским союзом и НАТО в вопросах безопасности.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что осенью прошлого года президент Швейцарии выступил за продолжение диалога с Россией. По словам Иньяцио Кассиса, несмотря на то, что Швейцария ввела санкции против России, она никогда не разрывала связей с Москвой.

К настоящему времени Швейцария присоединилась к девяти пакетам антироссийских санкций ЕС.