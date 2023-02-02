Из-за напряженности с Китаем Индия увеличивает военные расходы до $72,6 млрд

2 фев. 8:00

Вчера Индия предложила выделить 5,94 трлн рупий ($72,6 млн) на оборону в 2023-2024 финансовом году, что на 13% выше изначально запланированных расходов. Индия планирует приобрести истребители и проложить дороги вдоль границы с Китаем.

Как отмечает Reuters, министр финансов страны Нирмала Ситхараман выделила 1,63 рупий на капитальные расходы в сфере обороны, в том числе на закупку вооружений, воздушных средств, военных кораблей и прочей техники. Федеральные расходы в рамках бюджета в финансовом году 2023-2024, который начннтся в апреле, составят $550 млрд.

Куда пойдут деньги

По словам министра, 2,77 трлн рупий будет потрачено на зарплаты и пособия для военных, 1,38 трлн - на пенсии отставным военнослужащим, а оставшаяся сумма на другие расходы. Ситхараман также скорректировала военный бюджет на текущий финансовый год, который заканчивается в марте, до 5,85 трлн рупий с 5,25 трлн, одобренных ранее.

Идеи Моди

В последние годы премьер-министр Нарендра Моди наращивает оборонные расходы с целью модернизации армии, настаивая на необходимости усиливать внутреннее производство для обеспечения вооруженных сил, дислоцированных вдоль двух спорных границ. Лаксман Бехера, эксперт по обороне из государственного Университета Джавахарлала Неру, считает, что увеличение оборонного бюджета ”обосновано, но не достаточно”, учитывая потребности в модернизации. ”Правительство попыталось выделить приемлемую сумму на оборону, при этом не забывая и о других потребностях бюджета, принимаемого накануне выборов”, - сказал он, добавив, что Индии нужно больше средств на фоне усиления напряженности с Китаем вдоль спорных границ.

У Китая больше

Общий оборонный бюджет Индии, оцениваемый в 2% ВВП, ниже, чем китайский в 1,45 трлн юаней ($230 млрд) за 2022 год. Нью-Дели считает, что Китай представляет угрозу для своих соседей, включая Индию и Японию. ”Увеличение бюджета вооруженных сил ожидаемо, но, скорее всего, ниже запрошенного для усиления оперативных возможностей”, - предполагает Амит Ковшиш, бывший финансовый советник по закупкам в Министерстве обороны.

Согласно бюджетному документу, Индия планирует потратить почти 242 млрд рупий ($3 млрд) на военно-морские силы и 571,4 млрд рупий ($7 млрд) на закупки для военно-воздушных сил, в том числе и самолетов. Вооруженные силы страны насчитывают 1,38 млн человек. Значительное количество военнослужащих дислоцировано вдоль границ с Китаем и Пакистаном, обладающих ядерным оружием. Оборонный бюджет, не соответствующий ожиданиям военных, скорее всего, будет увеличен по мере восстановления экономики после двух лет пандемических ограничений, считает Бехера.

Конфликт

Протяженность индийско-китайской границы, оспариваемой с 1950-х годов, составляет 3,5 тыс. километров. Страны оказались вовлеченными в вооруженный конфликт из-за границы в 1962 году. 24 военнослужащих погибли в 2020 году, когда армии азиатских гигантов столкнулись в Ладакхе в западных Гималаях. Напряженность удалось снизить в результате военных и дипломатических переговоров. Новые столкновения произошли в восточных Гималаях в декабре прошлого года.

Подробнее о конфликте "Вестник Кавказа" рассказывал в декабре минувшего года в материале "Напряженность на индийско-китайской границе обостряется".