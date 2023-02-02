Азербайджанская музыкальная династия Ганиевых: три поколения

Скрипач, дирижер и педагог, народный артист Азербайджана, профессор Сарвар Ганиев стал основателем музыкальной династии, которая насчитывает уже три поколения. Второе поколение династии - сын и дочь музыканта, а третье поколение представлено его внуком и внучками.

Сарвар Ганиев. На пути к профессии

Играть на скрипке Сарвар Ганиев начал в 1944 году в школе-десятилетке при Азербайджанской государственной консерватории (ныне Средняя специальная музыкальная школа имени Бюльбюля). Мальчик занимался под руководством Александра Гроссмана и зарекомендовал себя как способный ученик. В 1954 году он поступил в консерваторию в класс известного педагога Александра Амитона. В следующем году учитель и ученик отправляются в Москву - профессор Амитон решил показать талантливого студента Давиду Ойстраху и другим выдающимся скрипачам и преподавателям. Прослушивание прошло удачно, и Сарвар поступил в Московскую консерваторию в класс известного музыканта и педагога, заведующего скрипичной кафедрой, профессора Дмитрия Цыганова. В 1960 году, окончив консерваторию, Ганиев продолжил обучение в аспирантуре.

Начало творческой карьеры

В 1963 году скрипач вернулся в родной Баку, начал преподавать в консерватории и стал солистом Азербайджанской государственной филармонии. Он выступал во многих городах СССР с разнообразными программами, исполнял и произведения классического репертуара, и сочинения азербайджанских композиторов. В 1965 году музыкант создал при консерватории струнный квартет, который позднее стал Азербайджанским государственным струнным квартетом. Участвовал он в создании еще одного музыкального коллектива - Азербайджанского государственного камерного оркестра. В это же время Ганиев увлекся дирижированием.

Египет

1970-е годы в жизни и творчестве музыканта связаны с Египтом. В 1971-1979 годах Ганиев возглавлял кафедру струнных инструментов в Каирской консерватории, а также выступал с Каирским симфоническим оркестром в разных европейских странах. В Египте его называют основоположником национальной скрипичной школы. Вернувшись в Азербайджан, профессор Ганиев заведовал кафедрой в консерватории и продолжал выступать с концертами.

Турция

В 1989 году музыкант принял приглашение поработать в Турции. Он стал концертмейстером в оркестре Государственного театра оперы и балета в Анкаре и начал преподавать в Государственной консерватории в турецкой столице. Вскоре Ганиев познакомился с известным турецким общественным деятелем и меценатом Ихсаном Дограмаджи, который в 1984 году основал Билькентский университет - первый в Турции частный университет. При его поддержке на базе университета маэстро создал симфонический оркестр, который за короткое время приобрел известность не только в Турции, но и за ее пределами. Организовал он в Анкаре и камерный оркестр. В этих коллективах собрались музыканты из разных стран, в том числе из Азербайджана.

Юбилей в Баку

В Азербайджан на каникулы Сарвар Ганиев приезжал ежегодно и по собственной инициативе прослушивал учеников одной из бакинских музыкальных школ. 5 октября 2007 года в Баку состоялся вечер, посвященный его 70-летию. В Азербайджанской филармонии в тот вечер вместе с юбиляром выступили младшие Ганиевы - внучка Джейла, сын Тогрул и зять Хайретдин Ходжа. Участницами концерта стали и известные певицы - сестры Фидан и Хураман Касимовы, а также Государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибекова.

Сарвар Ганиев скончался 5 сентября 2010 года. До конца жизни он руководил созданными в Турции оркестрами, являлся профессором скрипичной кафедры Билькентского университета.

Второе поколение

Второе поколение династии - дети Сарвара Ганиева. Дочь Нармина - выпускница Азербайджанской консерватории - стала пианисткой, как и ее мама. Сын Тогрул выбрал скрипку, окончил консерваторию в Баку, занимался с профессорами Московской консерватории Сергеем Кравченко и Виктором Пикайзеном. В 1990 году музыкант занял позицию концертмейстера в оркестре Государственного театра оперы и балета в Анкаре, затем вместе с отцом участвовал в создании симфонического оркестра при Билькентском университете и стал его ведущим солистом и концертмейстером. Заслуженный артист Азербайджана Тогрул Ганиев продолжает выступать в разных странах как солист. Так, в Азербайджане он принимал участие в международном музыкальном фестивале в Габале и дал концерт в Центре Гейдара Алиева в Баку. Профессор Ганиев много лет преподает в турецких музыкальных вузах.

Третье поколение

Продолжают династию внук и внучки Сарвара Ганиева - Эльвин, Джахан и Джейла. Маэстро стал их первым учителем и внимательно наблюдал за успехами юных музыкантов.

Самый известный представитель третьего поколения - Эльвин Ходжа Ганиев начал играть на скрипке в пять лет, его сначала называли вундеркиндом, а потом "азербайджанским Паганини". "Дедушка всегда был для меня примером в жизни, и именно благодаря ему я стал скрипачом", - говорит молодой исполнитель. Еще один человек, который, по признанию Ганиева, сформировал его как музыканта, - известный скрипач и педагог Захар Брон. С ним восьмилетний Эльвин познакомился на фестивале в Казахстане и после этого занимался в классе профессора Брона в Швейцарии 14 лет. Он - "легенда и уникальный педагог, который вырастил таких скрипачей, как Максим Венгеров, Вадим Репин, Дэниэл Хоуп, Дэвид Гарретт и многих других", напоминает Эльвин.

25-летний Эльвин Ходжа Ганиев - заслуженный артист Азербайджана, лауреат многих международных конкурсов, его имя внесено в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана. Он сотрудничает с известными дирижерами, дает концерты в разных странах мира. Примечательно первое выступление Эльвина в Баку в ноябре 2007 года - на сцене театра UNS он играл со своим знаменитым дедушкой. В октябре 2012 года скрипач участвовал в международном музыкальном фестивале имени Узеира Гаджибекова в столице Азербайджана, в июне 2015-го состоялся его концерт в Центре Гейдара Алиева.

Выступает Эльвин и в России. В октябре 2021 года в Большом зале Московской консерватории он участвовал в концерте, посвященном 100-летию Бакинской музыкальной академии. "Выступать в Московской государственной консерватории - мечта для любого музыканта, как для молодого, так и именитого", - отмечает скрипач. В феврале прошлого года он сыграл на гала-концерте "Музыкальные звезды Азербайджана на московской сцене" в театре "Геликон-опера". В июне 2021 года Эльвин выступал на международном фестивале "Музыкальный Олимп" в Санкт-Петербурге, а в январе нынешнего года состоялся еще один его концерт в Петербурге - в Концертном зале Мариинского театра.

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал о концертах в Московской консерватории, "Геликон-опере" и Мариинском театре, в которых участвовал Эльвин Ходжа Ганиев.