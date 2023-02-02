Пекин может оставить мир без солнечных панелей

2 фев. 2:00

В ответ на пошлины Вашингтона в отношении полупроводников Пекин внес поправки в свое законодательство, запретив экспорт некоторых основных технологий для производства солнечных панелей. Таким образом КНР намеревается сохранить лидерские позиции и свою долю глобального рынка.

Китай - крупнейший в мире поставщик солнечных батарей. С начала прошлого года 55% экспорта пришлось на страны Европы, в том числе не входящие в состав ЕС. Солнечные панели состоят из сотен кремниевых деталей, и еще 12 лет назад Министерство торговли США заявило, что Китай занимается демпингом солнечных батарей на американском рынке, а вскоре были введены импортные пошлины на китайский товар. По данным Asia Times, в настоящее время КНР остается основным производителем оборудования для изготовления батарей. Однако теперь власти запретили своим производителям использовать технологии производства крупного, черного и монокристаллического кремния за границей.

Как расползлись технологии

Компании из КНР, производящие больше 80% солнечных панелей и модулей в мире, страдают от огромных пошлин, введенных США за последние десятилетие. Некоторые из них перенесли производство в Таиланд или Малайзию, чтобы избежать тарифов, однако власти запретили отправлять базовые технологии за границу.

По мнению некоторых экспертов, КНР хочет помешать Индии стать одним из крупнейших в мире поставщиков солнечных панелей. Эксперт по солнечной энергетике Ю Дуо рассказал, что Индия в прошлом году инициировала меры поддержки производителям оборудования для солнечных батарей, чтобы снизить зависимость от китайской продукции.

Несколько китайских производителей солнечных панелей переместилось на Тайвань, чтобы обойти тарифы, но США применили их и по отношению к острову. После этого производители отправились в Камбоджу, Малайзию и Вьетнам. В июне 2022 года администрация американского президента Джо Байдена обещала обеспечить освобождение от тарифов на солнечные панели, ввозимые в США из этих стран, на два года.

Руководство по импорту/экспорту

Чтобы предотвратить дальнейший отток китайских технологий, в январе Министерство торговли КНР предложило включить их в руководство по импорту/экспорту. На первый взгляд кажется, что мера несвоевременная, но дело не в этом. Компании могут перевести оборудование для производства крупного кремния за рубеж, но когда им понадобятся запасные детали, станки и техническая поддержка, в КНР их приобрести больше не смогут.

Кроме того, Китай намеревается ограничить экспорт технологий по производству лазерных радаров, генной инженерии и селекции сельхозкультур. Минторг КНР решил запретить экспорт технологий по изготовлению кремния большого диаметра, черного кремния и панелей с дополнительным диэлектрическим слоем на задней стороне (PERC).

Как ранее сообщал "Вестник Кавказа", минувшей осеню европейские страны резко повысили спрос на китайские солнечные батареи в поисках альтернативных источников энергии для компенсации природного газа из России. За первые семь месяцев 2022 года Китай отправил в Европу фотовольтаических модулей с общей мощностью 51,5 гигаватт, почти на 26% больше, чем за весь 2021 год.