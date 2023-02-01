Безответственного организатора восхождения на Эльбрус будут судить в Кабардино-Балкарии

1 фев. 23:56

Уголовное дело против не имевшего квалификации проводника, подозреваемого в организации опасного восхождения на Эльбрус, открыто в КБР.

Организатор едва не окончившегося плачевно восхождения на Эльбрус стал фигурантом уголовного дела, рассказали в СУ СКР по Кабардино-Балкарии.

Мужчину подозревают в оказании услуг, опасных для жизни и здоровья.

Следствие установило, что с помощью соцсети подозреваемый, не будучи туроператором, незаконно оказывал услуги по туризму.

В августе прошлого года он собрал семь жителей регионов, они заплатили ему по 30 тыс рублей.

Мужчина знал, что не имеет квалификации проводника по альпинизму, что погодные условия не подходят для восхождения и что на таких сложных маршрутах группу с группой из семи человек должны идти не менее трех проводников.

Несмотря на все это, подозреваемый 24 августа отправился с группой в путь.

Во время восхождения из-за ухудшения погоды и заболевания неподготовленного участника "инструктор" не смог организовать общий спуск и эвакуацию. В итоге один человек серьезно обморозил руки и ноги.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в конце августа прошлого года на курорте "Эльбрус" запустили систему оповещения и мониторинга за ЧП: с помощью специальных устройств альпинисты могут передавать спасателям информацию о своих перемещениях, а в случае беды - быстро позвать на помощь.