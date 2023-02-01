Власти Грузии обвинили Саакашвили в членовредительстве

1 фев. 23:34

Глава Минюста уверен, что экс-президент сознательно наносит ущерб своему здоровью, чтобы добиться освобождения.

Бывший президент, а ныне осужденный Михаил Саакашвили фактически занимается членовредительством, так что пенитенциарная служба не может нести ответственности за состояние его здоровья, сообщил глава Минюста Рати Брегадзе.

Чиновник уточнил, что оппозиционер есть очень избирательно, предпочитая некалорийную пищу, а также регулярно не выполняет предписания медиков.

Ситуация с Саакашвили - осознанная политическая кампания

Брегадзе пояснил, что происходит осознанная политическая кампания, задача которой - нанести ущерб имиджу Грузии.

Он также подчеркнул, что поощрять попытки заключенного с помощью членовредительства выйти на свободу неприемлемо, так как это может послужить примером для других заключенных, что уже угрожает госбезопасности.

Жизни Саакашвили угрожает опасность?

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", накануне эндокринолог Лали Джавашвили предупредила, что у Саакашвили уже развилась кахексия - сильное истощение, чреватое полиорганной недостаточностью, которая, как правило, дает летальный исход.