Прямые рейсы свяжут Ташкент с Миланом и Парижем

1 фев. 23:50

Uzbekistan Airways возобновит полеты между Ташкентом, Миланом и Парижем в марте.

В конце марта авиакомпания Uzbekistan Airways начнет выполнять рейсы из столицы Узбекистана в Милан и Париж.

В итальянскую модную столицу первый самолет из Ташкента вылетит 28 марта, во французскую - 31 марта. Рейсы планирует выполнять по вторникам и пятницам. Билета в Милан можно приобрести за 4,391 млн сумов, в Париж - от 4,317 млн. Перевозчик напоминает, что получить скидку 3% можно, покупая билет на официальном сайте и в филиалах авиакомпании.

В июне прошлого года итальянская NEOS приступила к полетам между Миланом и Алматы, а в январе Wizz Air начал выполнять рейсы между Миланом и Ереваном.

Ранее стало известно, что Uzbekistan Airways отказывается от Boeing в пользу Airbus - перевозчик продает американские лайнеры и закупает французские.