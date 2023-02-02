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Севмаш сотрудничает со школами Ставропольского края

Севмаш сотрудничает со школами Ставропольского края
Севмаш расширяет географию профориентационного сотрудничества

Севмаш (Северодвинск, Архангельская область) начал сотрудничество со школами и колледжами Ставропольского края, информирует пресс-служба предприятия.

"В учебных заведениях будут проводиться лекции о судостроении, мастер-классы, профориентационные беседы в дистанционном формате", - говорится в релизе.

Уточняется, что в настоящее время представители завода и вуза провели в 10 школах и 3 колледжах Ставрополья серию встреч с руководством учебных заведений и выпускниками. 

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что школьникам в Кабардино-Балкарии проведут лекции по азам финансовой грамотности.

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