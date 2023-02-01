Легковушка протаранила газовую трубу и машину в Ереване

1 фев. 23:00

Три машины и газовая труба стали "участниками" автомобильного инцидента в Ереване. Никто не пострадал.

Автоавария с осложнениями случилась сегодня вечером в Ереване, информацию о ней распространила Спасательная служба МВД Армении.

ЧП произошло в районе Сари Тах, где расположены частные дома, звонок о нем спасатели получили в 18:30 по местному времени (17:30 мск).

На месте событий оказалось, что машина Renault, покинув проезжую часть, ударила газовую трубу, а также врезалась в Infiniti, которая, в свою очередь, отлетела в "Волгу".

В результате аварии никто не пострадал.

Как сообщал "Вестник Кавказа", 26 января в Ереване служебный внедорожник секретаря армянского Совбеза столкнулся с еще одним джипом.