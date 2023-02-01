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Эрдоган сказал членству Швеции в НАТО "нет"

Эрдоган сказал членству Швеции в НАТО &quot;нет&quot;
Турецкий лидер призвал Стокгольм "не стараться понапрасну".

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция положительно смотрит на вступление Финляндии в НАТО, чего не скажешь о Швеции.

Он отметил, что пока Стокгольм одобряет сожжение Корана, Анкара будет препятствовать вопросу членства Швеции в альянс.

Президент подчеркнул, что сегодня Турция говорит вступлению Швеции нет, а на стремление Хельсинки смотрит положительно.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что Анкара намерена позитивно отреагировать на заявку Финляндии по НАТО, если она будет отдельно от заявки Швеции.

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