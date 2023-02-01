Карасин: восстановления авиасообщения с Грузией зависит не только от России

1 фев. 22:30

Сенатор Карасин рассказал, кто решит судьбу прямых авиарейсов Россия-Грузия.

Будет ли восстановлено прямое авиасообщение между Россией и Грузией - зависит не от одной Москвы, пояснил глава комитет Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, такая возможность обсуждается, российская и грузинская сторона обмениваются мнениями на этот счет.

Решение зависит не только от России

В то же время, напомнил он, согласно поговорке, чтобы танцевать танго, надо два человека, но если один из партнеров не уверен, то заставлять его не стоит.

Дипломат подытожил, что возможность возобновления прямых полетов есть, а вот итоговое решение определяется не только российской стороной, передает "ТВ Пирвели".

Лавров надеется на восстановление прямого авиасообщения

Напомним, Сергей Лавров 18 января выразил уважение Тбилиси, высоко оценив его способность не поддаваться давлению Запада, а также заявил, что надеется на возобновление прямого авиасообщения.

В Тбилиси отреагировали по-разному

Заявление министра вызвало неоднозначную реакцию руководства Грузии. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта" высоко оценили такую возможность, а вот президент Саломе Зурабишвили не приветствовала инициативу.

Россия может отменить визы для граждан Грузии

Как сообщал "Вестник Кавказа", в конце декабря прошлого года замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что РФ может отменить визовый режим для граждан Грузии при наличии определенных условий.