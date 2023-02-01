Курортов на Ставрополье станет больше 

1 фев. 21:45

В наступившем 2023 году множество здравниц Ставрополья ждет серьезная реконструкция. Появятся в крае и новые санаторно-курортные комплексы.

Туристические власти Ставропольского края наметили в наступившем 2023 году большой объем работ по обновлению инфраструктуры и строительству новых здравниц - на эти цели из бюджета будет потрачено около 15 млрд рублей, сообщил министр туризма и курортов Ставропольского края Александр Сысоев.

Всего в крае за год намерены построить и реконструировать 21 объект санаторно-курортного и гостиничного назначения, часть из которых получат новую жизнь на средства инвесторов, - рассказал министр, передает ТАСС.

Самые значительные здравницы построят в курортном Кисловодске: здесь заработает новый санаторно-курортный комплекс премиум-класса "Питергоф", полностью обновится старейший одноименный санаторий. Еще один новый санаторий будет носить название "Русель", поведал Сысоев.

Часть инвестиций в городские проекты составят и средства курортного сбора - полученные от него 1,2 млрд рублей пойдут на благоустройство трех десятков объектов, это бульвары, парки, набережные, а также площади Ставрополя, - сообщал ранее "Вестник Кавказа".

