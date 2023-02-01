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Дагестанцев обеспечат чистой водой

Дагестанцев обеспечат чистой водой
Власти региона планируют установить новые объекты водоснабжения для этой цели.

Жителей четырех дагестанских сел и городов обеспечат качественной водой благодаря возведению новых объектов водоснабжения, пишет Минстрой РД.

Водоводы будут установлены в рамках проекта "Чистая линия" в Южно-Сухокумске и Буйнакске, а также селах Дылым Казбековского района и Карата Ахвахского района.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что в Гудермесском районе Чечни продолжаются строительные работы по замене водопроводных сетей.

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