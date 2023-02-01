В Астане назвали причины упразднения торгпредства Казахстана в России

1 фев. 20:29

Министерство торговли Казахстана пояснило, чем вызвано такое решение.

В Минторговли Казахстана рассказали, почему было решено упразднить торгпредство в России.

В ведомстве пояснили, что в нем больше нет необходимости, учитывая высокий уровень, на котором находится взаимодействие РФ и РК: для казахстанского бизнеса и без этого обеспечены все необходимые условия для сотрудничества с Россией.

В связи с этим и проводится оптимизация: освободившиеся ресурсы помогут активизировать дипломатическое присутствие в других государствах.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", 20 января президенты России и Казахстана провели телефонный разговор, ключевой темой беседы стало сотрудничество в энергетике.