В США задумались над СНВ-3

1 фев. 19:58

Вашингтон заинтересован в СНВ-3, что является положительным моментом.

Зампомощника Байдена, координатор по обороне и вооружению СНБ Белого дома Кара Аберкромби прокомментировала заявление Дмитрия Пескова касательно договора СНВ-3.

По ее словам, Кремль показывает заинтересованность Москвы и Вашингтона в контроле над вооружением и договоре СНВ-3, что, как добавила она, вносит положительные моменты.

Ранее Госдеп обвинил Россию в нарушении СНВ-3. До этого в МИД РФ заявляли, что Москва не намерена насильно удерживать Белый дом в договоре.