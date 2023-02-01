Не стало последнего ветерана Великой Отечественной войны в Дербенте

1 фев. 19:55

Мэр Дербента сообщил о смерти последнего жившего в городе участника войны.

Скончался последний ветеран Великой Отечественной войны, живший в Дербенте, печальное известие сообщил мэр дагестанского города Рустамбек Пирмагомедов.

По его словам, смерть Магомедтагира Дашдемирова стала невосполнимой утратой для Дербента. Градоначальник подчеркнул, что вместе с ветераном ушла эпоха.

Мэр заявил, что жить в одном городе с таким человеком было честью для всех жителей Дербента.

Пирмагомедов рассказал о последней беседе с Дашдемировым, которая прошла в день столетия ветерана.

По словам чиновника, планировалось, что тот возглавит Парад Победы 9 мая в городе.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в ноябре прошлого года умер последний участник Великой Отечественной на Ставрополье.