Перспективы развития “зеленой” энергетики в Центральной Азии

Развитие возобновляемой энергетики в странах Центральной Азии проходит неравномерно. Одни государства стали присматриваться к возможностям, которые им открывает использование альтернативных источников энергии, очень давно, а другие - только начали свой "зеленый" путь.

Например, в Казахстане этому вопросу уделяется достаточно внимания уже на протяжении многих лет, в Узбекистане также идет активная работа в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в Таджикистане и Киргизии в основном сконцентрировались на гидроэнергетике; в то время как в Туркменистане сфере альтернативной энергетики начали уделять внимание только в последние годы.

Казахстан

В Казахстане - крупнейшей стране Центральной Азии - есть все условия для развития возобновляемой энергетики, причем, в республике это давно поняли. Казахстан принял закон о поддержке развития проектов в области ВИЭ еще в 2009 году. Первая в Казахстане ветряная электростанция была построена уже 12 лет назад. А в 2013 году в республике приняли концепцию по переходу к ”зеленой” экономике.

При этом Казахстан обладает большими запасами достаточно дешевого угля, в связи с этим на него приходится большая часть энергетического сектора (до 70% электроэнергии). Но к 2060 году власти страны намерены достичь углеродной нейтральности, постепенно снижая зависимость от угля: уже к 2030 году планируется снизить долю угольной генерации в энергобалансе Казахстана до 40%. К этому же году была поставлена цель довести долю ВИЭ до 15% с нынешних 3%, а к 2050 - до 50%.

Хотя среди ВИЭ в энергетическом балансе страны лидирует гидроэнергетика, Казахстан обладает огромным потенциалом солнечной энергии, самым высоким в регионе. Перспективы в области развития ветровой энергии также высоки. Биоэнергетика в стране развивается менее быстрыми темпами. Казахстан также видит перспективы в производстве “зеленого” водорода. В прошлом году Казахстан ввел в эксплуатацию 12 энергообъектов на возобновляемых источниках энергии общей мощностью 385 МВт, в этом году планируется введение в строй 15 объектов. Это дает свои плоды: за 2022 год доля ВИЭ в выработке электричества выросла на 20%. Также известно, что Masdar из ОАЭ будет строить в Казахстане крупный ветропарк, но строительство начнется еще не скоро - в 2025 году.

Узбекистан

Хотя Узбекистан обладает достаточными запасами топливно-энергетических ресурсов, особенно природного газа, страна активно развивает возобновляемую энергетику. Ставка в республике делается на солнечную энергию. В 2019 году в Узбекистане приняли закон об использовании возобновляемых источников энергии. Это заложило основы для развития сферы, в том числе для разработки проектов и привлечения иностранных инвесторов. Узбекистан - самая густонаселенная центральноазиатская страна - намерен к 2030 году достичь цели по обеспечению 25% потребности в электроэнергии за счет ВИЭ.

В прошлом году в Самаркандской области французская Total Eren ввела в эксплуатацию фотоэлектрическую станцию мощностью 100 МВт. Первая такая станция в республике была запущена Masdar в 2021 году в Навоийской области. Эта арабская компания намерена к концу 2023 года закончить в республике строительство еще трех солнечных станций общей мощностью около 900 МВт и стоимостью порядка $1 млрд - в Самаркандской, Джизакской и Сурхандарьинской областях.

В целом за 2023 год в республике планируется запуск семи новых электростанций: одной ТЭС, одной ветровой, трех солнечных и двух ГЭС общей мощностью 2910,6 МВт. За 2022 год в Узбекистане также были запущены 7 новых электростанций общей мощностью 1474 МВт. Планируется, что к концу 2024 года Masdar также построит солнечную станцию мощностью 250 МВт в Бухарской области. Кроме того, консорциум GD Power построит солнечную станцию на 150 МВт в Наманганской области, Voltalia SA - на 100 МВт в Хорезмской области. Ввод этих станций в эксплуатацию ожидается лишь в 2024 году. Также Masdar построит в Навоийской области ветряную электростанцию мощностью 500 МВт, которая станет крупнейшим таким проектов в Центральной Азии. Ее введут в эксплуатацию к концу 2024 года.

Таджикистан

Таджикистан обладает огромным потенциалом в области гидроэнергетики, самым высоким среди стран региона. Запасы гидроэнергетических ресурсов в республике оцениваются в 527 млрд кВт/ч в год. 98% электричества в Таджикистане производится на ГЭС. По производству "зеленой" энергии страна занимает шестое место в мире. Даже в прошлом году был побит рекорд по объему произведенной в Таджикистане электроэнергии. За последние 30 лет Таджикистан построил и модернизировал 287 больших и малых ГЭС, 50 подстанций, а также реконструировал 75% энергетической инфраструктуры. При этом солнечная и ветровая энергетика в республике почти не развивается, но планируются шаги в этом направлении, так же как и в области геотермальной энергии и биоэнергетики.

Киргизия

По гидроэнергетическим запасам Киргизия занимает второе место после Таджикистана, в стране работает несколько гидроэлектростанций, но потенциал задействован лишь на 10%. На случай засухи страна, также зависящая от ГЭС, нуждается в развитии других типов альтернативных источников энергии. По заявлению властей, республика ими обладает, так что это лишь вопрос времени, в первую очередь необходимо привлечь инвестиции. В Иссык-Кульской области строится первая в Киргизии ветровая электростанция мощностью 100 МВт, там же начали строить первую солнечную электростанцию мощностью 300 МВт. В январе этого года Киргизия договорилась с Казахстаном и Узбекистаном о совместном строительстве Камбаратинской ГЭС-1 - при успешном завершении она станет крупнейшей электростанцией в республике.

Туркменистан

Туркменистан занимает лидирующие позиции в центрально-азиатском регионе по экспорту газа и электроэнергии, производит которую в основном из природного газа. В прошлом году была утверждена президентская программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2028 годах, в ее рамках республика нацелилась на широкое внедрение ВИЭ в будущем, включая планы по запуску внутреннего производства солнечных панелей. Турецкая компания Çalik Enerji Sanayi ve Ticaret A.S построит к 2024 году в Туркменистане гибридную солнечно-ветряную электростанцию мощностью 10 МВт. Кредит на строительство электростанции размером $25 млн был предоставлен Фондом развития Абу-Даби. В прошлом году Туркменистан договорился с Masdar о строительстве солнечной фотоэлектрической станции мощности мощностью 100 МВт. Власти республики также планируют инвестировать в водородный сектор.

Хотя все страны региона разработали стратегии по наращиванию энергетических мощностей, их реализация пока не осуществляется в полной мере, за исключением Казахстана и Узбекистана. В условиях продолжающегося энергетического кризиса развитие возобновляемой энергетики поможет центральноазиатским странам удовлетворить растущий спрос на энергию, а также избежать негативного воздействия от использования ископаемого топлива на окружающую среду.

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