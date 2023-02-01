Глава Минобороны Азербайджана прибыл в Турцию

1 фев. 19:24

Он примет участие в "Дне наблюдателя высокого уровня" международных учений "Зимние учения – 2023".

Закир Гасанов прилетел в Турцию с официальным визитом, сообщает пресс-служба МО Азербайджана.

Министр прибыл в Турецкую Республику по приглашению своего коллеги Хулуси Акара.

В рамках визита Гасанов посетит "Дни наблюдателя высокого уровня" международных учений "Зимние учения – 2023".

Ранее глава оборонного ведомства позвонил министру обороны Израиля Йоаву Галанту и обсудил с ним двустороннее сотрудничество и ситуацию в региону.