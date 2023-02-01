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Лучшие фотографии "Вестника Кавказа" в январе

"Вестник Кавказа"
Самые интересные и яркие фотографии января - в подборке "Вестника Кавказа".

Первый месяц года - самый снежный, самый богатый на праздники, самый уютный и мягкий. Москва, Баку, Шуша, Великий Новгород - в нашей фотогалерее.

Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в январе
Памятник Бюльбюлю в Шуше около его дома
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в январе
Снег в Баку
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в январе
Вид на Новгородский Кремль
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в январе
Встреча китайского Нового года на ВДНХ в Москве
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в январе
Бесперебойная акция протеста азербайджанских экоактивистов на Лачинской дороге в Шуше
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в январе
Зимний пейзаж Новгородской области
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в январе
Каток на ВДНХ
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в январе
Зимняя дорога в Шушу
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в январе
Священнослужители Высоко-Петровского мужского монастыря во время Крестного хода в день памяти святителя Петра
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в январе
Траурное мероприятие, посвященное трагедии "Черного января", в посольстве Азербайджана в Москве
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в январе
Бесплатный каток "Полярный" в парке Фили
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в январе
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