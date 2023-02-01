Лучшие фотографии "Вестника Кавказа" в январе

Самые интересные и яркие фотографии января - в подборке "Вестника Кавказа".
Первый месяц года - самый снежный, самый богатый на праздники, самый уютный и мягкий. Москва, Баку, Шуша, Великий Новгород - в нашей фотогалерее.
Памятник Бюльбюлю в Шуше около его дома
Снег в Баку
Вид на Новгородский Кремль
Встреча китайского Нового года на ВДНХ в Москве
Бесперебойная акция протеста азербайджанских экоактивистов на Лачинской дороге в Шуше
Зимний пейзаж Новгородской области
Каток на ВДНХ
Зимняя дорога в Шушу
Священнослужители Высоко-Петровского мужского монастыря во время Крестного хода в день памяти святителя Петра
Траурное мероприятие, посвященное трагедии "Черного января", в посольстве Азербайджана в Москве
Бесплатный каток "Полярный" в парке Фили
Открытие выставки "Перевал" Сергея Опульса в Музее Востока в Москве