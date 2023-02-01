Суд принял половинчатое решение по делу об икре и дочери Пашиняна

1 фев. 19:02

Обвинивший ее в гедонизме активист сделает опровержение и оплатит издержки, но не компенсацию.

Ереванский суд частично удовлетворил иск дочери армянского премьера Шушан Пашинян против активиста, три года назад обвинившего ее в поедании черной икры.

Девушка подала в суд в феврале 2020 года. Она хотела, чтобы Нарек Самсонян выступил с опровержением. Еще одно требование Пашинян - компенсация 2 млн драмов ($5 тыс).

Сначала иск был отклонен на том основании, что обвинение содержалось в посте в соцсети, который не был обращен к истице. Затем Апелляционный суд решил, что дело нужно пересмотреть.

Теперь, спустя почти три года, судья решила, что активист должен опровергнуть свои слова и оплатить судебные издержки $197. А вот компенсацию ему платить не придется, передает Sputnik Армения.

Напомним, Самсонян утверждал, что Пашинян употребляет в пишу черную икру по $3 тыс за килограмм.

Напомним, летом прошлого года суд разрешил Николу Пашиняну не извиняться перед бывшим главой Конституционного суда Грайром Товмасяном.