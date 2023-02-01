Школа на деньги коррупционеров построена в Казахстане

1 фев. 18:45

В Казахстане открыли школу, которая была построена за счет средств от осужденных по коррупционным преступлениям.

Первая школа создана по поручению президента на деньги, которые были изъятые ранее у уличенных в коррупции, в Казахстане, рассказали власти Актюбинской области.

В церемонии открытия в селе Кумжарган участвовали чиновники и местные жители. На ней было отмечено, что на завершение долгостроя, стартовавшее в прошлом году, ушло 150 млн тенге.

Раньше юное поколение посещало школу, расположенную в здании, которое было построено в 1979 году.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", 1 сентября прошлого года президент Казахстана заявил, что все дети страны будут получать на специальные счета средства из Национального фонда страны. По достижении 18 лет они смогут потратить накопленное на жилье и образование.