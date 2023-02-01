Список антироссийских санкций от США расширился

1 фев. 18:40

Под американские санкции попали связанных с Россией 10 физлиц и 12 компаний

Как заявил Минфин США, санкции были введены против лиц и компаний, "связанных с сетью для обхода санкций в поддержку российского военно-промышленного комплекса".

Под санкции попали физические лица из Латвии и Сингапура, а также компании из тех же Латвии и Сингапура, Кипра, Болгарии и Израиля.

Ранее сообщалось, что США давит на Турцию в вопросе антироссийских санкций. Вашингтон требует от Анкары введения эмбарго против России.