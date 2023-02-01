Израиль не хочет конфликта с Россией

1 фев. 18:16

Биньямин Нетаньяху не желает доводить отношения с Россией до военного конфликта.

Он заявил на телеканале CNN, что конфронтацию с Москвой не хочет видеть не только он, но и все стороны. При этом сообщил о непростых отношениях Израиля с Россией по сирийскому вопросу.

По словам премьера, к израильско-российской конфронтации может привести "свобода действия в воздухе", однако он вновь подчеркнул, что не намерен конфликтовать с Москвой.

Ранее на "Вестнике Кавказа" вышел материал о том, как Вашингтон устроил новый кризис на Ближнем Востоке.