В Москве вспоминали Рамиза Абуталыбова

Вчера в Москве почтили память историка и дипломата Рамиза Абуталыбова, смерть которого стала невосполнимой потерей для России, Франции и Азербайджана. Его деятельность была отмечена французским Орденом Почетного легиона, российской медалью Пушкина за заслуги в развитии культуры и искусства, а президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил дипломата медалью в честь столетия Азербайджанской демократической республики.

Траурное мероприятие прошло в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ, куда приехали члены семьи дипломата, коллеги, друзья, представители диаспоры и просто неравнодушные. Делились личными воспоминаниями, трогательными моментами, говорили о вкладе Рамиза Абуталыбова в культурное и историческое достояние трех государств, умении поддержать подрастающее поколение.

Директор павильона ”Азербайджан” Саадат Кадырова:

"Такие, как Рамиз Абуталыбов, являются неким ориентиром для нового поколения дипломатов. Это человек, который очень многое сделал для Азербайджана. Рамиз Абуталыбов был один из тех немногих людей, которые с первой встречи влюбляли в себя, с первой встречи вдохновляли. Я помню нашу встречу. Я была тогда еще совсем молодая, но именно тогда у меня возникала большая мотивация сделать что-то интересное, что-то новое".

Рамиз Абуталыбов 16 лет прожил во Франции, где познакомился с писательницей Бану, которая передала ему переписку Ивана Бунина с Мариной Цветаевой. Сейчас эти документы находятся в музее поэтессы. Кроме документов Рамизу удалось привезти из Парижа рисунок художника Филиппа Малявина, который теперь хранится в Государственном историческом музее Москвы, а также две картины Ивана Айвазовского, которые сейчас находятся в Севастополе, в музее Черноморского флота.

Писатель журналист Азер Джангиров:

"Рамиз муаллим был одним из тех, кто беззаветно служил Родине. Таких много, но он это делал скромно, не выпячивая себя. Благодаря этому выдающемуся Азербайджанцу, первому, попавшему во всемирную энциклопедию ”Кто есть кто”, мы узнали очень многое об истории первой Азербайджанской республики".

Рамиз Абуталыбов занимался подготовкой и составлением четырехтомного парижского архива Алимарданбека Топчибаши. Составителями сборника выступили Рамиз Абуталыбов и коллеги, а научным редактором книги, выпущенной издательством ”Художественная литература”, стал Исмаил Агакишиев.

Преподаватель исторического факультета Московского государственного университета им. Ломоносова Исмаил Агакишиев:

"Рамиз Абуталыбов жил больше в духовном мире, чем в материальном. Пока мы живы, мы всегда будем помнить его. Таких бы людей побольше, потому что такие люди - украшение своего народа и украшение, я считаю, всего человечества".

Он умер в Москве 1 января прошлого года. Похоронен на Аллее почетного захоронения в Баку.

Рамиз Абуталыбов не раз становился гостем "Вестника Кавказа". Вот одно из его интервью.