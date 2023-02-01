Грузинский оппозиционер заявил о деградации партии Саакашвили

"Единое национальное движение" деградировало настолько, что на него можно больше не обращать внимания, такое мнение выразил депутат от "Гирчи" Вахтанг Мегрелишвили.
По его словам, единственное, к чему стремится теперь ЕНД, - так или иначе оставить за собой образ самой мощной оппозиционной партии, чтобы в случае ошибки правящей "Грузинской мечты" занять ее мсто.
Депутат от "Гирчи" также констатировал серьезный кризис ЕНД, добавив, что состоявшиеся несколько дней назад выборы его председателя на самом деле были акцией в поддержку экс-президента, а ныне заключенного Михаила Саакашвили.
Напомним, большинство участников выборов проголосовали за Левана Хабеишвили, после чего вице-спикер грузинского парламента Гия Вольский заявил, что ЕНД начинает становиться революционной организацией, стремящейся к свержению власти в стране.