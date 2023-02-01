Грузинский оппозиционер заявил о деградации партии Саакашвили

1 фев. 18:01

Вахтанг Мегрелишвили уверен, что "Единое нацдвижение" фактически покинуло политическое поле.

"Единое национальное движение" деградировало настолько, что на него можно больше не обращать внимания, такое мнение выразил депутат от "Гирчи" Вахтанг Мегрелишвили.

По его словам, единственное, к чему стремится теперь ЕНД, - так или иначе оставить за собой образ самой мощной оппозиционной партии, чтобы в случае ошибки правящей "Грузинской мечты" занять ее мсто.

Депутат от "Гирчи" также констатировал серьезный кризис ЕНД, добавив, что состоявшиеся несколько дней назад выборы его председателя на самом деле были акцией в поддержку экс-президента, а ныне заключенного Михаила Саакашвили.

Напомним, большинство участников выборов проголосовали за Левана Хабеишвили, после чего вице-спикер грузинского парламента Гия Вольский заявил, что ЕНД начинает становиться революционной организацией, стремящейся к свержению власти в стране.