Популярный банк может покинуть Россию

1 фев. 17:41

Свой уход из России допустил Raiffeisen Bank.

Будущее российского Райффайзенбанка рассматривает австрийский Raiffeisen Bank International, банк может уйти из России, говорится в отчете RBI "Предварительные итоги 2022 года".

Как говорится в итогах, проведение рекапитализации не планируется, а кредитный портфель в стране сохранит действующий уровень.

Кроме того, сообщается о чистой прибыли в 3,8 млрд евро в 2022 году, а вклад Райффайзенбанка составил два млрд евро. При этом "дочка" продемонстрировала лучший результат во втором квартале впервые за 11 лет.