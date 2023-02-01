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Популярный банк может покинуть Россию

Популярный банк может покинуть Россию
Свой уход из России допустил Raiffeisen Bank.

Будущее российского Райффайзенбанка рассматривает австрийский Raiffeisen Bank International, банк может уйти из России, говорится в отчете RBI "Предварительные итоги 2022 года".

Как говорится в итогах, проведение рекапитализации не планируется, а кредитный портфель в стране сохранит действующий уровень.

Кроме того, сообщается о чистой прибыли в 3,8 млрд евро в 2022 году, а вклад Райффайзенбанка составил два млрд евро. При этом "дочка" продемонстрировала лучший результат во втором квартале впервые за 11 лет.

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