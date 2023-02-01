Мониторинговый комитет оставил в силе прежние решения ОПЕК+

Стали известны итоги прошедшего сегодня заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ - его участники сошлись на том, что октябрьские рекомендации должны остаться в силе, следует из коммюнике, распространенного ОПЕК.
Итоги заседания
Согласно документу, на заседании обсуждались сведения по нефтедобыче за два последних месяца прошлого года.
Министры заявили также о том, что решения ОПЕК+, вынесенные на октябрьской встрече, должны оставаться в силе.
Договоренности октября 2022 года
Три месяца назад участники сделки согласились на сокращение со следующего месяца добычи на 2 млн б/с, оно отсчитывалось от августовских квот.
Планы
Сегодня также была назначена дата следующего заседания комитета - оно пройдет третьего апреля.
Сроки проведения министерской встречи были определены еще в декабре, она намечена на четвертое июня.
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