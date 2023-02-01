Мониторинговый комитет оставил в силе прежние решения ОПЕК+

1 фев. 17:32

Мониторинговый комитет ОПЕК+ посоветовал оставить в силе прежние рекомендации по сокращению добычи.

Стали известны итоги прошедшего сегодня заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ - его участники сошлись на том, что октябрьские рекомендации должны остаться в силе, следует из коммюнике, распространенного ОПЕК.

Итоги заседания

Согласно документу, на заседании обсуждались сведения по нефтедобыче за два последних месяца прошлого года.

Министры заявили также о том, что решения ОПЕК+, вынесенные на октябрьской встрече, должны оставаться в силе.

Договоренности октября 2022 года

Три месяца назад участники сделки согласились на сокращение со следующего месяца добычи на 2 млн б/с, оно отсчитывалось от августовских квот.

Планы

Сегодня также была назначена дата следующего заседания комитета - оно пройдет третьего апреля.

Сроки проведения министерской встречи были определены еще в декабре, она намечена на четвертое июня.

Переговоры Путина с наследным принцем Саудовской Аравии

Два дня назад президент России и Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили взаимодействие в рамках сделки ОПЕК+, назвав ключевой задачей объединения стабильность на мировом нефтяном рынке.

Об ОПЕК+

Ранее "Вестник Кавказа" рассказал об истории появления и значении картеля ОПЕК и сделки ОПЕК+.