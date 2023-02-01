Сборная Казахстана по футболу может пополниться россиянином

1 фев. 17:19

Чемпион России по футболу в составе московского "Спартака" Александр Зуев задумался над сменой футбольной прописки.

Федерация казахстанского футбола сообщила, что игрок "Химок" Александр Зуев проявляет интерес к выступлению за национальную команду и уже сделала запрос в РФС на футболиста.

В футбольной организации заявили, что для участия в играх сборной Казахстана игроком Зуевым должен заинтересоваться наставник команды. Кроме того, игрок должен стать гражданином Казахстана.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что азербайджанский "Нефтчи" приобрел бразильского нападающего Матеуса Салданья из японского клуба ДЖЕФ "Юнайтед Итихара Тиба".