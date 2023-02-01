В Карачаево-Черкесии в 2023 году обновят 30 многоэтажных домов

1 фев. 16:48

В КЧР произведут капитальный ремонт 30 многоэтажек за счет взносов, сделанными собственниками жилья.

В Карачаево-Черкесии до конца 2023 года произведут капитальный ремонт в 30 многоэтажных домах, информирует пресс-служба главы республики

Работы планируется осуществить за счет средств регионального капремонта, который сформирован за счет взносов, сделанными собственниками жилья.

В рамках работ будут заменены кровли, отремонтированы фасады и внутридомовые инженерные системы. Также в некоторых домах заменят лифтовое оборудование.

Как сообщал "Вестник Кавказа", в 2022 году в Карачаево-Черкесии ввели в эксплуатацию 308 тыс кв метров жилья, что на 30%, чем в 2021 году. В текущем году в республике планируют обновить и построить свыше 200 социальных учреждений в сельской местности.