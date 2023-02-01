Туристический поезд «Жемчужина Кавказа» приедет в Северную Осетию

1 фев. 16:48

Туристический поезд будет проезжать через Северную Осетию

Круизный поезд, доставляющих туристов к достопримечательностям Северного Кавказа, начиная с весны этого года будет заезжать в Северную Осетию.

Как уточнили, в пресс-службе правительства РСР-Алании, это позволит значительно нарастить турпоток в республику.

Перевозки будет осуществлять компания «РЖД Тур». Поезд будет выезжать из Москвы и далее следовать в Майкоп, Владикавказ, Грозный, Махачкалу, Дербент и Нальчик. Длительность маршрута составлять семь дней.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в Абхазию будет следовать туристический поезд.