Лавина в горах Индии "накрыла" восемь туристов из России

1 фев. 16:46

К счастью, все российские туристы живы, а вот для двоих ценителей красот Гималаев из Польши эта лавина стала фатальной.

Сегодня в горах Гималаев в индийской союзной территории Джамму и Кашмир сошла снежная лавина, которая погребла под собой группу из 19 иностранных туристов. Восьмерыми пострадавшими оказались туристы из России, сообщили в полиции города Барамуллы рядом с местом чрезвычайного происшествия.

Все туристы были спасены силами местной полиции, они, как и восемь россиян, доставлены в ближайшую больницу, их состояние удовлетворительное, передает РИА Новости.

А вот двоих туристов, по предварительным данным - из Польши, извлекли из-под лавины мертвыми. Их тела отправлены в больницу для проведения судебно-медицинских процедур, добавили в полиции.

Гульмарг – крупнейший горнолыжный курорт в Гималаях, перепады высот на нем колеблются от четырех до двух тысяч метров, сам курорт ориентирован на внетрассовое катание.

Спасательная операция на месте схода лавины продолжается.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", неделей ранее в горах Тибета в районе города Ньингчи на юго-западе Китая также сошла лавина, под которой погибли, по уточненным данным, 13 человек.