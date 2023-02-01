На Ставрополье обновят дороги и коммунальные объекты

1 фев. 16:09

Дороги и коммунальные объекты Ставрополья ждет обновление – большей частью это затронет Ставрополь и район Кавказских Минеральных Вод.

Две крупные агломерации Северного Кавказа – Ставрополь и Кавказские Минеральные Воды – в наступившем 2023 году ожидает обновление глобальной инфраструктуры ЖКХ и сети дорог.

Сегодня на них сосредоточена большая часть жилищного строительства, что сказывается на росте загрузки инженерной инфраструктуры. Это требует ее радикального обновления и расширения, что в значительной степени касается и сети дорог, - отметил губернатор края Владимир Владимиров, передает "Интерфакс".

Сейчас перед соответствующими краевыми министерствами стоит задача оперативной разработки программы развития этой сферы, скорректированная с планами по вводу жилья и развития туризма. Уже известно, что она будет включать в себя строительство и расширение объездных дорог вокруг Ставрополя и городов Кавминвод.

Актуальной для региона остается и проблема дефицита воды в Шпаковском округе и Ставрополе – для этого будет проведена реконструкция очистных сооружений. Также будет повышена мощность канализационных коллекторов.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщал, власти Ставрополья потратят в текущем году 16,5 млрд рублей на строительство социальных объектов.