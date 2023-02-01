Грузия и Филиппины будут развивать сотрудничество

1 фев. 16:04

Грузия будет развивать экономическое сотрудничество с Филиппинами

Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, прибывший с рабочим визитом в Филиппины, встретился с Минтуризма страны Марией Эсперанса Кристиной Гарсия Франко. В ходе переговоров стороны договорились о перспективах сотрудничества. Кроме того, Рижвадзе и Франко обсудили туристический потенциал Грузии.

В ходе визита Рижвадзе также проведет переговоры с главой Минторговли Филиппин для усиления экономических взаимодействий стран.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что Австрия может оказать помощь Грузии с получением статуса кандидата в Евросоюзе.