РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Грузия и Филиппины будут развивать сотрудничество

Грузия и Филиппины будут развивать сотрудничество
Грузия будет развивать экономическое сотрудничество с Филиппинами  

Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, прибывший с рабочим визитом в Филиппины, встретился с Минтуризма страны Марией Эсперанса Кристиной Гарсия Франко. В ходе переговоров стороны договорились о перспективах сотрудничества. Кроме того, Рижвадзе и Франко обсудили туристический потенциал Грузии.

В ходе визита Рижвадзе также проведет переговоры с главой Минторговли Филиппин для усиления экономических взаимодействий стран.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что Австрия может оказать помощь Грузии с получением статуса кандидата в Евросоюзе.

715 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version