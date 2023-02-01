1 фев. 15:45

31 января в Москве почтили память Рамиза Абуталыбова, известного историка и дипломата, смерть которого стала невосполнимой потерей для России, Франции и, конечно, Азербайджана. Его деятельность была отмечена французским орденом почетного легиона, российской медалью Пушкина за заслуги в развитии культуры и искусства, президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил дипломата медалью в честь столетия Азербайджанской демократической республики. Рамиз Абуталыбов скончался 1 января 2022 года в Москве.

Траурное мероприятие прошло в павильоне «Азербайджан» на ВДНХ. На вечере присутствовали члены семьи дипломата, коллеги, друзья, представители диаспоры и просто неравнодушные. Делились личными воспоминаниями, трогательными моментами, говорили о вкладе усопшего в культурное и историческое достояние различных государств, умении поддержать подрастающее поколение.