В Тбилиси расширят детский парк "Мзиури"

1 фев. 15:32

В Тбилиси стартуют работы по благоустройству детского парка "Мзиури"

На территории детского городка "Мзиури" в Тбилиси стартуют работы по благоустройству территории. Планируется, что парк станет не только благоустроеннее, но и больше. Об этом рассказал мэр грузинской столицы Каха Каладзе в ходе выступления на заседании правительства города.

Напомним, что восстановительные работы в парке проводились два года назад, однако они не были завершены. Планируется, что в парке появятся пешеходные дорожки, игровые площадки, места для пикника и беседки.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в Тбилиси пройдет третий этап реформ такси.