Российская нефть сильно потеряла в цене

1 фев. 15:26

Urals – основная российская марка экспортной нефти – за год потеряла в цене 36 долларов за каждый баррель. Тенденция сохранилась и в наступившем году.

По данным Минфина РФ, в минувшем месяце средняя цена российской нефти составила $49,48 за баррель, что в 1,7 раз ниже, чем годом ранее, когда она торговалась по цене в $85,64 за баррель.

Всего месяц назад, в декабре минувшего 2022 года, баррель Urals торговался в среднем за $50,47, только за месяц она просела в цене на 2%, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

А вот в минувшем 2022 году стоимость российского "черного золота" показала уверенный рост – за год она выросла на 10,3%, до $76,09 за баррель.

Такая ситуация беспокоит ОПЕК: сегодня министры мониторингового комитета ОПЕК+ соберутся на заседание, на котором они обсудят текущую ситуацию на нефтяном рынке.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", сегодня вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть, который будет действовать до 1 июля 2023 года.