Казахстан ликвидирует торгпредство в РФ

1 фев. 15:01

В Казахстане обсуждают возможность ликвидации торгового представительства станы в России

В среду Минторг Казахстана вынес на обсуждение постановление о ликвидации торгпредства на территории РФ. Соответствующий документ

В документе, опубликованном на портале «Открытые НПА», говорится о необходимости признать утратившими силу некоторые решения правительства Казахстана.

Торгпредство Казахстана в РФ – это госорган, представляющий интересы Казахстана в сфере внешнеэкономической деятельности.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в 2023 году Казахстан намерен привлечь миллиардные инвестиции.