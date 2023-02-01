РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Казахстан ликвидирует торгпредство в РФ

Казахстан ликвидирует торгпредство в РФ
В Казахстане обсуждают возможность ликвидации торгового представительства станы в России

В среду Минторг Казахстана вынес на обсуждение постановление о ликвидации торгпредства на территории РФ. Соответствующий документ

В документе, опубликованном на портале  «Открытые НПА», говорится о необходимости признать утратившими силу некоторые решения правительства Казахстана.

Торгпредство Казахстана в РФ – это госорган, представляющий интересы Казахстана в сфере внешнеэкономической деятельности.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в 2023 году Казахстан намерен привлечь миллиардные инвестиции.

1440 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

Лента новостей

Видео

English version