Энергетики планируют радикально улучшить электроснабжение Дагестана

1 фев. 14:49

Российская энергетическая компания "Россети" за три года приведет в порядок 66 подстанций и линий электропередачи в Дагестане, что позволит модернизировать и обеспечить надежность практически всего электросетевого комплекса республики.

Только в текущем 2023 году на строительство новых и модернизацию имеющихся электросетей Дагестана будет потрачено 2,9 млрд рублей, сообщил генеральный директор компании "Россети" на встрече с главой региона Сергеем Меликовым.

Глава компании отметил, что проблема электроснабжения, проявляющаяся в регионе из года в год, важнейшая для "Россетей", и сейчас ее специалисты выявили самые "узкие" места в сетях, которые будут приводиться в порядок в первую очередь, - передает "АиФ-Дагестан".

В связи с этим троекратно возрастет финансирование сетевого комплекса республики, чтобы привести его в соответствие с требованиями и обеспечить его бесперебойную работу. Глава региона также напомнил о множественных отключениях в минувшем месяце, произошедших из-за природных катаклизмов, обрушившихся на Дагестан.

Сейчас специалисты компании анализируют причины всех аварийных отключений, чтобы оценить объем необходимых работ, и с приходом тепла активизируют работу на местах.

Напомним, в начале января из-за сильного ветра и снегопада в Дагестане периодически отключалось электричество, энергетики отмечали массовые повреждения линий электропередач и сопутствующего оборудования.

Как сообщал "Вестник Кавказа", сегодня из-за аварии на подстанции 110 кВ "Каспийская ТЭЦ" без света остались около 20 тыс жителей дагестанского Каспийска.