США спровоцировали еще один кризис на Ближнем Востоке

Помните ли вы, с чего начался катарский дипломатический кризис 2017 года? Правильно, с визита Дональда Трампа в Саудовскую Аравию. Сейчас на Ближнем Востоке снова жарко, и там снова находится высокопоставленный американский чиновник.

На Ближнем Востоке похоже начинается еще одна крупная заварушка. Все события крутятся вокруг Израиля и Ирана. Смотрите сами. 27 января в Тегеране совершается нападение на посольство Азербайджана. Нападавший был якобы сумасшедшим, но очевидно, что атаки на дипведомства не бывают на пустом месте. Из-за того, что у Ирана с Азербайджаном сейчас прохладные отношения (Тегеран обвиняет Баку в дружбе с Израилем), можно было бы подумать, что это месть иранских властей своему северному соседу. Последующие события дают новые переменные для анализа.

В тот же день в Восточном Иерусалиме совершаются два вооруженных нападения - первое в синагоге, второе на улице. В результате этих атак погибли до 10 человек. За день до этого Израиль провел рейд в палестинском Дженине, и там тоже погибли 10 человек. На этом месте, казалось бы, все становится ясно: это же Израиль воюет с Ираном, а Азербайджан и Палестина - только арена борьбы. Следующий факт вроде бы подтверждает данный тезис - 29 января израильские беспилотники уничтожают иранский склад с боеприпасами в Исфахане. Но не будем спешить с выводами.

Чем в это время заняты США?

Давайте посмотрим, чем на прошлой неделе занимались союзники Израиля - американцы. Госсекретарь Энтони Блинкен находился с визитом в Каире и готовился посетить Израиль и Палестину в рамках своего ближневосточного турне. К приезду Блинкена в Израиль израильтяне атаковали объект на границе Сирии и Ирака, который контролирует проиранская Хезболла. Соединенные Штаты хоть и отрицали свою причастность ко всем этим процессам и не назвали по имени того, кто атаковал Исфахан, но все равно стало очевидно, что за решительными действиями кабинета Нетаньяху можно разглядеть тень Джозефа Байдена.

Вот прямое доказательство: в ходе визита в Каир Блинкен от имени Байдена сказал, что США не исключают применения силы против Ирана. "Дипломатия никогда не списывается со счетов. Но президент Байден также четко дал понять, что мы решительно настроены не допустить получения Ираном ядерного оружия, и все возможности остаются на столе для того, чтобы этого не произошло", – сказал Блинкен.

Если бы США не хотели войны с Ираном, тогда Блинкен говорил бы совсем иначе. Тогда бы он осадил Нетаньяху. Ведь пострадавшая сторона - это Иран, а США угрожает ему.

Зачем это США?

Геополитически США хотят устраивать провокации против Ирана в виде ограниченных военных действий по трем причинам. Во-первых, ядерная сделка провалилась. Во-вторых, позиции США в Саудовской Аравии и других странах-союзниках ослабевают, и нужно их снова собрать под своей эгидой под предлогом внешней угрозы. И в-третьих, США не нравится что Иран вместе с Турцией и Россией влияет на процессы в регионе, в частности, в Сирии.

Как мы помним, когда в 2017 году саудовцы, эмиратцы и другие арабские страны ополчились на Катар и назвали его страной-спонсором терроризма, Трамп отправился в Эр-Рияд и договорился о многомиллиардном контракте по вооружениям. Катарский кризис спровоцировали именно США, и об этом Трамп признался публично. Сегодня Байден делает то же самое. Разница лишь в том, что сейчас США стали еще слабее, а Трамп в отличие от Байдена не лицемерил а говорил правду в лицо.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о введении Минфином США дополнительных санкций против иранских компаний, которые "действовали против американских интересов в регионе".