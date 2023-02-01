В Баку отметят юбилей Кара Караева

1 фев. 14:40

На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева пройдет концерт памяти композитора Кара Караева

Юбилейный концерт, посвященный 105-летию выдающегося азербайджанского композитора Кара Караева, состоится в бакинской филармонии имени Муслима Магомаева 6 февраля, сообщает пресс-служба Филармонии.

На вечере в исполнении государственного камерного оркестра имени Кара Караева прозвучат известные сочинения мастера. За дирижерским пультом – заслуженный деятель искусств Эльшад Багиров, солистка программы – заслуженная артистка Азербайджана Фарида Мамедова.

Кара Караев – выдающийся азербайджанский композитор, автор более сотни произведений, в числе которых балеты, оперы, симфонии, кантаты и марши.

Ранее «Вестник Кавказа» рассказывал о создании Кара Караевым балета «Семь красавиц».