Новый трансформатор обеспечит Сунженский район бесперебойным электричеством

1 фев. 14:06

В Ингушетии решили старую наболевшую проблему: электроснабжение Сунжи и Сунженского района республики будет стабильным после того, как здесь заменят силовой трансформатор.

Власти Ингушетии решили вопрос электроснабжения одного из крупных районов республики – Сунженского, для чего республика закупила новый силовой трансформатор мощностью 40 кВА, его замена позволит наладить бесперебойную подачу электроэнергии жителям, сообщил министр энергетики и ЖКХ республики Ахмет Лолохоев.

Трансформатор закупили в "Снабэлектро", он обошелся бюджету в 37,5 млн рублей, а главное – он позволит существенно нарастить мощность снабжающей регион подстанции "Слепцовская - 110кВ" в Сунже.

Уже 7 февраля новый трансформатор должны доставить на подстанцию, его замена не займет много времени и позволит избежать частых веерных отключений района во время пиковых нагрузок на сеть.

Напомним, только население Сунжи сейчас насчитывает более 100 тыс человек, важно и то, что в районе находятся 117 социально значимых объектов. Все они испытывали неудобства от перебоев в снабжении электричеством и неоднократно обращались к властям с просьбой решить наболевшую проблему.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в первой декаде января крупная авария на подстанции "Махачкала-110" оставила без электричества несколько районов дагестанской столицы, энергетикам тоже пришлось менять силовой трансформатор.