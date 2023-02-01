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Школьники КБР узнают об азах финансовой грамотности

Школьники КБР узнают об азах финансовой грамотности
Занятия по финансовой грамотности будут проводиться в дистанционном формате

В Кабардино-Балкарии началась весенняя сессия онлайн-уроков основ финграмотности, участником которой могут стать старшеклассники и студенты республики.

Занятия будут охватывать более двух десятков тем, в частности, учащиеся узнают, как правильно выбрать и использовать финансовые инструменты, как не попасться на уловки мошенников и многое другое. Сессия продлится до 21 апреля.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в Фергане появится институт пищевых технологий.

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