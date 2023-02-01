Минобороны Азербайджана и Израиля обсудили сотрудничество

1 фев. 13:37

Глава Минобороны Израиля позвонил азербайджанскому коллеге, чтобы обсудить сотрудничество и региональную безопасность.

Министры обороны Азербайджана и Израиля Закир Гасанов и Йоав Галант провели телефонный разговор в ходе которого обсудили двустороннее сотрудничество и безопасность в регионе.

Инициатором беседы стал глава Минобороны Израиля. Прежде всего он отметил, что отношения двух стран основаны на дружбе и взаимном доверии. Израильская сторона удовлетворена сложившимся сотрудничеством с Азербайджаном, сказал министр.

Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана поздравил Йоава Галанта с назначением на должность министра обороны Израиля. Двустороннее сотрудничество Азербайджан и Израиля в военной сфере будет расширено, уверен он.

Стороны также обсудили безопасность в регионе и перспективы сотрудничество в военно-технической сфере.

Ранее президенты двух стран в телефонной беседе обсудили террористические акты. Ильхам Алиев и Ицхак Герцог выразили друг другу соболезнования в связи с терактами, совершенными против их граждан. Теракты случились 27 января, было совершено вооруженное нападение на азербайджанское посольство в Тегеране, а у синагоги в Восточном Иерусалиме стрелял злоумышленник, он был ликвидирован.