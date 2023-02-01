Ташкент проведет Международный балетный фестиваль

1 фев. 13:14

Мероприятие пройдет в марте и представит публике самые яркие зарубежные постановки.

Столица Узбекистана примет Международный балетный фестиваль, участниками станут как местные, так и зарубежный театры.

В программе балетного фестиваля британская «Книга джунглей в новом исполнении» в постановке знаменитого Акрам Хана, швейцарский «Балет Мориса Бежара в Лозанне», а также две постановки из Узбекистана - «Нити Шелкового пути» и «Лазги – танец Души и Любви». Россия на празднике балета будет представлена спектаклями Театра балета Бориса Эйфмана «Эффект Пигмалиона» и «Евгений Онегин».

Фестиваль будет проходить с 1 по 19 марта. Организатором выступает Фонд развития культуры и искусства Узбекистана. Место проведения - Государственный академический Большой театр, основанный 11 июня 1939 года. Театр носит имя поэта Алишера Навои.

Напомним, прошлой весной в Ташкенте проводился Международный фестиваль театра и балета, участниками мероприятия стали узбекистанские и российские театры.