В Шымкенте продолжается строительство авиационного хаба

1 фев. 13:11

Президент Казахстана ознакомился с результатами строительства авиационного хаба в Шымкенте.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой авиакомпании SCAT Владимиром Денисовым, в ходе которой главе республики было доложено о результатах работы авиакомпании за 2022 год.

В частности, Денисов сообщил о том, что парк воздушных судов и маршрутных сетей авиаперевозчика будет значительно расширяться в течение семи лет.

Далее он указал на активизацию работ по возведению в аэропорту Шымкента аэровокзального комплекса.

Глава государства, в свою очередь, дал положительную оценку работе компании, а также поддержал стратегию развития SCATа.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что воздушную гавань Шымкента ждет оптимизация.