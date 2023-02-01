Турция отменила Швецию в НАТО

1 фев. 12:50

Глава МИД Турции заявил, что официальная Анкара ждет от Швеции выполнения обязательств

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что власти страны не видят со стороны намеренных вступить в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции действий, направленных на то, чтобы их заявки по вступлению в Альянс были одобрены.

Такое заявление глава ведомства сделал в ходе официального визита в Таллинн. В этой связи он подчеркнул, что турецкие власти, в первую очередь, волнует вопрос собственной безопасности.

Далее он напомнил о существовании трехстороннего мадридского протокола. «Мы ждем выполнения закрепленных в нем обязательств», - подчеркнул глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, полностью отверг перспективы вступления Швеции в НАТО, добавив, что у Финляндии, напротив, шансы на интеграцию в Альянс позитивные.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что Турция не намерена допускать вступления Швеции и Финляндии в НАТО.