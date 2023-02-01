Незаконные хранители оружия будут осуждены в Грузии

1 фев. 12:33

Грузинские правоохранители обнаружили незаконные оружейные склады в различных районах Грузии. Подозреваемые задержаны.

Грузинскими правоохранителями был вычислены незаконные хранилища оружия и боеприпасов. В МВД республики сообщили, что склады находились в разных районах страны.

В ведомстве уточнили, что по факту задержаны 14 человек. Задержанным предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении, ношении и реализации огнестрельного оружия и боеприпасов, что карается сроками заключения от трех до девяти лет.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что сотрудники российской таможни начали чаще ловить оружейных контрабандистов на юге России.