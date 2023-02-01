Коронавирус в России установил рекорд года

За прошедшие 24 часа COVID-19 диагностирован у 8 504 россиян, это суточный максимум с 23 октября прошлого года.
В Москве новых случаев 3 160, в Санкт-Петербурге - 813, в Подмосковье - 231. В Краснодарском крае - 130, в Ставропольском крае - 89, в Крыму - 25, в Дагестане - 17, в Кабардино-Балкарии - 9, в Адыгее - 4, в Карачаево-Черкесии - 15, в Чечне - 4, в Северной Осетии - 10, в Ингушетии - 3.
Всего в России с начала пандемии подтверждено 21 958 696 случаев заболевания коронавирусом.
За сутки в больницы помещены 1 169 пациентов с коронавирусом. Выздоровели за сутки 6 722 человека, с начала пандемии - 21 356 008.
Жертвами вируса за сутки стали 41 человек, за все время умерло 395 108 человек.
Накануне сообщалось, что в стране заболеваемость гриппом за неделю выросла на 7%, коронавирусом – на 20%.