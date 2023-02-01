Коронавирус в России установил рекорд года

1 фев. 11:52

В России впервые в 2023 году выявили свыше 8,5 тыс случаев коронавируса за сутки.

За прошедшие 24 часа COVID-19 диагностирован у 8 504 россиян, это суточный максимум с 23 октября прошлого года.

В Москве новых случаев 3 160, в Санкт-Петербурге - 813, в Подмосковье - 231. В Краснодарском крае - 130, в Ставропольском крае - 89, в Крыму - 25, в Дагестане - 17, в Кабардино-Балкарии - 9, в Адыгее - 4, в Карачаево-Черкесии - 15, в Чечне - 4, в Северной Осетии - 10, в Ингушетии - 3.

Всего в России с начала пандемии подтверждено 21 958 696 случаев заболевания коронавирусом.

За сутки в больницы помещены 1 169 пациентов с коронавирусом. Выздоровели за сутки 6 722 человека, с начала пандемии - 21 356 008.

Жертвами вируса за сутки стали 41 человек, за все время умерло 395 108 человек.

Накануне сообщалось, что в стране заболеваемость гриппом за неделю выросла на 7%, коронавирусом – на 20%.