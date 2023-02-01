Почему опасно заряжать гаджеты ночью?

1 фев. 11:35

По данным МЧС России, за 2022 год произошло свыше 500 пожаров из-за возгорания смартфонов и других гаджетов.

МЧС России рекомендует не оставлять гаджеты на зарядке по ночам из-за угрозы пожара.

Основной причиной (86%) возгорания гаджетов становится неисправность зарядных устройств, в России в прошлом году случилось свыше 500 пожаров по причине возгорания смартфонов, планшетов и прочих гаджетов.

В МЧС отметили важность использования для зарядки гаджетов только исправных сертифицированных зарядных устройств, а также призвали не оставлять девайсы на зарядке, когда никого нет дома или все спят. Как только гаджет зарядился на 100% его следует сразу отключить от питания, напомнили в ведомстве.

Смартфон на зарядке нельзя класть на ночь под подушку, добавили в МЧС.

Уснуть даже без подушки всего за две минуты можно с помощью секретного способа американских военных.